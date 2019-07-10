Тренера Макгрегора избили в баре Нью-Йорка

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Тренер Конора Макгрегора по борьбе Диллон Дэнис. Фото © Twitter / Dillon Danis

Американский боец смешанного стиля (MMA), тренер ирландца Конора Макгрегора по борьбе Диллон Дэнис стал участником драки в Нью-Йорке, сообщает The Daily Mail.

По данным издания, нападение на спортсмена совершил неизвестный мужчина. На ролике видно, как Дэнис падает на пол после пропущенного удара. Затем охрана вывела участников конфликта на улицу, где и завершилась драка.

Ранее подопечный Дэниса Конор Макгрегор также стал участником конфликта. Он разбил телефон фаната.

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