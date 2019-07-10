На севере Хабаровского края произошёл разлив реки, введён режим ЧС

Вода затопила участок дороги "Подъезд к аэропорту Охотск", соединяющей райцентр с остальными населёнными пунктами этой территории.

Режим ЧС объявлен в Охотском районе на севере Хабаровского края, после того как река Кухтуй вышла из берегов и отрезала районный центр, информирует региональное правительство.

— После дождей, прошедших 4–6 июля, на северных реках Хабаровского края начались паводки... Наиболее сложная ситуация сложилась в Охотском районе, где 8 июля вышла из берегов река Кухтуй. Вода затопила участок дороги "Подъезд к аэропорту Охотск", соединяющей райцентр с остальными населёнными пунктами этой территории. Местные власти объявили режим ЧС и организовали временную переправу через Кухтуй, — поясняется в сообщении.

Сейчас ситуация частично стабилизировалась. Вода ушла с автодороги, но движение ещё затруднено. В скором времени участок будет отремонтирован, обещают власти.