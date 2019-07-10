В Генпрокуратуре РФ рассказали о сотрудничестве с Украиной

Генпрокуратура РФ на постоянной основе находится во взаимодействии с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

— Генеральной прокуратурой РФ рассмотрено 32 запроса Генпрокуратуры Украины о выдаче, принято одиннадцать решений о выдаче, по четырём отказано, принято два решения об отсрочке, — приводит РИА "Новости" комментарий Куренного.

По словам представительства надзорного ведомства, в этом году в украинскую Генпрокуратуру было направлено 20 запросов о выдаче, из них удовлетворено пять запросов и отказано в удовлетворении трёх.