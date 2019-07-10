В России могут появиться турбоперекрёстки и светофоры с одной лампой

При этом стандартные конструкции светофоров могут дополнить стрелками, которые укажут направление движения и возможность разворота.

В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки. Как пишут "Известия", их хотят предусмотреть в Предварительном национальном стандарте.

По данным издания, в новом ПНСТ также могут закрепить различные виды светофорных объектов. Например, дополнить стандартные конструкции новыми элементами — стрелками, которые будут указывать направление движения и возможность разворота.

Также предусмотрена возможность установки новых квадратных светофоров: в них лампа будет поочерёдно загораться красным, жёлтым и зелёным цветом.

Также проект нового ПНСТ предполагает, что на нерегулируемых переходах будут устанавливаться датчики движения — они сами включат красную лампу над зеброй при движении человека.