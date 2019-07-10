В России хотят создать реабилитационные центры для диких животных

По словам руководителя ведомства, в РФ отсутствует правовой механизм, который позволял бы решить проблемы извлечённых из природы зверей.

Для оказания необходимой помощи и ухода диким животным, у которых после контакта с человеком нет возможности самостоятельно вернуться в привычную среду обитания, в России следует создать центры для их реабилитации. Об этом заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Мы (Росприроднадзор. — Прим. ред.) написали в правительство письмо о необходимости создания хотя бы двух центров передержки диких животных в России. Насколько мы можем позволить это себе экономически, насколько это оправданно — это всё тоже вопросы, но я считаю, что это должно быть сделано, — приводит её слова РИА "Новости".

Радионова уточняет, что до этого были отправлены письма всем губернаторам, в которых предлагалось предложить свои решения проблемы с дикими животными, но они так и остались безответными.

Она рассказала, что во время частых поездок, например по Сибири, "почти на каждой заправке" встречает мишек в клетках, которых ещё медвежатами подобрали люди. По мнению Радионовой, содержать их в таких условиях неприемлемо, но механизма, который мог бы помочь решить проблемы извлечённых из дикой природы животных, пока нет.

По словам руководителя ведомства, общество изменилось со времён, когда по улицам ходили предприниматели с медведями на поводке в поисках прибыли. Теперь подобное "не вызывает восхищения" и ассоциируется с варварством. "И я не хочу, чтобы мой ребёнок воспитывался в обществе, где отношение к животным исключительно потребительское", — заключила Радионова.

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