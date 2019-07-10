Милонов предложил создать спецзнаки для машин с водителями-беременными

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил МВД устанавливать на автомобилях специальные знаки, которые говорили бы остальным участникам движения о том, что за рулём беременная женщина или молодая мать. Об этом пишет РИА "Новости".

В обращении парламентарий указал, что растущее количество машин на дорогах влечёт более напряжённое движение, конфликты и аварии. Такие знаки, по мнению депутата, обезопасят указанную категорию водителей от конфликтных ситуаций и повысят уровень вежливости окружающих.

Наклейка также должна давать право парковаться на специализированных местах и некоторые другие преимущества, отметил парламентарий.