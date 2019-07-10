В центре Улан-Удэ перевернулся автобус с пассажирами

В УГИБДД МВД России по Республике Бурятия сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет, сейчас людей осматривают медики.

В центре Улан-Удэ на улице Куйбышева столкнулись два автобуса с пассажирами, один из них перевернулся, сообщает "Бурятия Онлайн".

По последним данным, Hyundai County, за рулём которого находился 57-летний мужчина, врезался в Peugeot Boxer, где был 39-летний водитель. При столкновении последний автобус опрокинулся.

В УГИБДД МВД России по Бурятии сообщили, что пострадавших при ДТП нет. В салоне Hyundai County находились пять человек, девять — в Peugeot Boxer. Сейчас людей осматривают медики.

Ранее на Кубани столкнулись грузовик и автобус с пассажирами.