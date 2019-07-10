Apple обновила ноутбуки MacBook

В компании также напомнили о новом обновлении, которое выйдет осенью, — macOS Catalina.

Apple обновила ноутбук MacBook Air технологией True Tone и сниженными до $1099 и $999 для студентов ценами, сказано в сообщении компании.

13-дюймовый MacBook Pro стоимостью в $1299 оснастили четырёхъядерными процессорами 8-го поколения, которые делают его в два раза мощнее, чем раньше. Ноутбук также получил сенсорную панель и Touch ID, дисплей True Tone Retina, чип безопасности Apple T2. Студентам устройство обойдётся в $1199.

В компании также напомнили о новом обновлении, которое выйдет осенью, — macOS Catalina.

Ранее Лайф рассказал, почему ноутбуки раздражают своих владельцев.