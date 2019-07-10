СМИ назвали причины обысков в якутском правительстве

Обыски в Министерстве транспорта Якутии и у курирующего его регионального первого вице-премьера могут быть связаны с деятельностью управления автомобильных дорог региона, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в республиканском правительстве.

— Обыски связаны с деятельностью управления автодорог республики, в котором в мае велись обыски. Сейчас идёт выемка документов, — приводит агентство слова собеседника.

Ранее стало известно, что оперативники УФСБ России по Якутии пришли в здание Минтранса республики и в кабинет первого зампреда регионального правительства.