Жительница Бурятии стояла в очереди на жильё 55 лет и получила отказ

Власти Улан-Удэ отказали местной жительнице, которая стояла в очереди на жильё с 1964 года, информирует прокуратура Бурятии, отмечая, что справедливость уже восстановлена через суд.

— Прокуратурой Советского района Улан-Удэ установлено, что местная жительница с декабря 1964 года состояла в очереди на улучшение жилищных условий. Сейчас её очередь значится под № 2, — поясняется в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

Но Администрация Улан-Удэ отказала женщине в предоставлении жилья, ссылаясь на отсутствие у неё статуса малоимущей.

Прокуратура предъявила к городской администрации иск в интересах женщины, потребовав признать за ней право на получение жилья по договору соцнайма и обязать властей предоставить ей жильё в течение трёх месяцев. Советский райсуд Улан-Удэ и затем региональный Верховный суд удовлетворили требования прокуратуры.