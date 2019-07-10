Британка подала на турагента в суд за "фобию путешествий" и выиграла €24 тысяч

Британка Линдси Вулли подала в суд на турфирму, которая отправила её на отдых, и смогла добиться компенсации в размере 24 тысяч евро, при этом не предоставив ни одного объективного доказательства. Об этом сообщает АТОР.

Сама ситуация произошла ещё в 2015 году. По словам женщины, она вместе с семьёй находилась на отдыхе в Турции, где буквально на третий день ей посчастливилось чем-то отравиться. Ещё два дня британка провела в номере наедине с симптомами отравления, пытаясь побороть недуг самостоятельно.

Вулли не стала обращаться к штатному врачу в отеле, не уведомила администрацию, вообще ничего не предприняла. Более того, спустя пару дней якобы уже вся её семья также перенесла отравление, о чём также не было сообщено ни доктору, ни администратору отеля.

Зато по возвращении на родину британка активизировалась и решила подать в суд на место, где она отдыхала, поскольку у неё из-за отравления развилась "фобия путешествий за рубеж", которую нужно экстренно лечить. Специально нанятый адвокат смог установить, что за две недели (!) до приезда семьи было допущено ужасающее нарушение продуктового соседства — сырое свежее мясо лежало в холодильнике рядом с просроченными охлаждёнными продуктами.

Несмотря на слова директора гостиницы Исмаила Охана о том, что к приезду британцев нарушения были устранены, и статистику отеля, в котором на момент ЧП было 800 гостей и ни один не пожаловался на самочувствие, суд всё равно встал на сторону потребителя и наказал организацию штрафом за "расслабленное отношение к работе".

В итоге суд обязал турагентство выплатить женщине компенсацию в размере 5400 фунтов стерлингов, а также компенсировать расходы на юридические консультации в размере 16 тысяч фунтов. Выйдя из зала суда, Вулли обнаружила, что её недуг, кажется, излечился, и заявила, что скоро снова поедет за границу.