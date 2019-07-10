Скончался актёр из фильма "Люди в чёрном" Рип Торн

Американский актёр Рип Торн, который снялся в десятках популярных художественных фильмов, умер в округе Литчфилд, штат Коннектикут, на 89-м году жизни. Об этом сообщает Newsbell со ссылкой на заявление родственников артиста.

Причина смерти актёра не называется.

Торн родился в 1931 году в штате Техас. Его кинодебют состоялся в 1956-м: он снялся в небольшой роли в фильме "Куколка".

За свою карьеру Торн сыграл в более чем сотне кинолент. Наибольшую популярность ему принесла роль агента Z в фильме "Люди в чёрном".