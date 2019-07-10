Число госпитализированных из-за паводка жителей Приангарья возросло до 486

Почти 490 человек госпитализированы в зоне паводка в Иркутской области по данным на вечер 9 июля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в региональном главке МЧС РФ.

За день к врачам обратились 127 человек, из них в больницы направлены 29.

— Сейчас в зоне паводка госпитализированы 486 человек. Уровень заболеваемости не превышает среднестатистических показателей. Вспышек инфекционных заболеваний не зарегистрировано, — приводит агентство слова собеседника в ведомстве.

Напомним, в конце июня в Иркутской области прошли сильные дожди, ставшие причиной паводка. В результате погибло 24 человека и почти 3,5 тысячи животных. Сейчас единственным подтопленным населённым пунктом в регионе остался город Тулун. Там проходит дезинфекция системы водоснабжения.

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