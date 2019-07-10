В Китае прокомментировали планы Киева стать "арктическим игроком"

Во внешнеполитическом ведомстве Поднебесной напомнили Украине о взаимной выгоде, уважении и открытости.

Китай положительно относится к развитию международного сотрудничества в Арктике, если оно построено на взаимовыгоде, уважении и открытости, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Китая.

— Китай всегда придерживался основных принципов "уважения, сотрудничества, взаимной выгоды и продолжительности" в том, что касается дел Арктики. Мы рады видеть, что все стороны развивают там международное сотрудничество на основе взаимовыгодного, открытого и толерантного подхода, — пояснили в МИД Китая в ответ на просьбу агентства прокомментировать соответствующие новости из Незалежной.

Напомним, о том, что Украина может стать ещё одним "арктическим игроком", заявил ранее посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк.