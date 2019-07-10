Выступавшим в РФ детям с Украины "категорически" запретили ехать на Евровидение

Ограничение распространяется на тех, кто выступал в прошлом, выступает или даже планировал вести концертную деятельность в России в будущем.

Юные украинские певцы и музыканты, которые после 2014 года выступали в России, не смогут участвовать от своей страны в конкурсе Евровидение, согласно решению Национальной общественной телекомпании Украины. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

— Детям, которые выступали в Российской Федерации с 01.01.2014, категорически запрещено представлять Украину на музыкальном конкурсе, — говорится в публикации.

Отмечается, что оргкомитет вправе отказать на любом этапе отбора, если "участник осуществлял концертную деятельность после 01.01.2014, планирует или осуществляет в настоящее время выступления" на территории России, а также Донбасса или воссоединившегося с РФ Крыма.

Ситуация вокруг песенного конкурса Евровидение и участия в нём Украины напоминала смешную нелепость, когда выигравшая национальный отбор певица Maruv отказалась от участия в конкурсе. Как рассказала она сама, не хотелось становиться оружием в руках политиков, хотя и признала, что была готова отказаться от российских гастролей.

После этого честь представлять страну на главном музыкальном конкурсе мира выпала группе Freedom-Jazz, однако они, как и Girls Band, и Kazka, и даже занявший четвёртое место Brunettes Shoot Blondes, отказались от участия. В итоге и страна решила не участвовать.