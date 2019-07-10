В Канаде рассказали о состоянии постояльцев отеля, отравившихся газом

Большинство пострадавших при отравлении газом в отеле Super 8 Motel West в Виннипеге в Канаде отпущены из больниц, погибших нет. Об этом сообщает CBC со ссылкой на представителя местного Минздрава Пола Туренна.

В больницах города остаются несколько человек, за состоянием которых пока что наблюдают врачи. Их число не приводится.

О пострадавших в результате инцидента россиянах информации нет.

Напомним, около полусотни человек отравились газом в отеле в Канаде, состояние пятнадцати оценивалось как критическое.