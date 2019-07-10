Морякам Дальнего Востока выплатили $500 тыс. долгов по зарплате

Это стало возможно при содействии Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков.

Морякам Дальнего Востока за первое полугодие текущего года вернули более 500 тысяч долларов задержанной зарплаты, сообщает РИА "Новости".

— В общей сложности за первое полугодие 2019 года морякам вернули более 500 тыс. долларов задержанной зарплаты. Всего за первую половину этого года в профсоюз обратились экипажи семи судов, также 13 моряков обратились индивидуально. Более 90% обращений касалось невыплаты заработной платы, — сказал агентству председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Как отмечается, больше всего проблем возникло у экипажей компании "Находка-Портбункер", которая обанкротилась. Экипажи трёх российских судов были брошены в Персидском заливе без зарплаты, еды и топлива. Все долги морякам уже выплатили, все они вернулись домой.