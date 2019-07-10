В Правительстве Якутии объяснили причину обысков в региональном Минтрансе

Проходившие этим утром обыски в Министерстве транспорта Якутии, а также в кабинете первого вице-премьера, курирующего ведомство, связаны с расследованием дела о предположительном получении взятки в особо крупном размере одним из чиновников в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

— Документы касаются событий 2013 года, — приводит РИА "Новости" слова представителя пресс-службы.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ в Якутии нагрянули с обыском в здание Минтранса республики и в кабинет первого зампреда регионального правительства Алексея Колодезникова, который курирует это ведомство.

Отмечается, что сам чиновник в указанную дату занимал другую должность и к событиям не имеет никакого отношения. Главный фигурант дела — бывший заместитель начальника одного из отделов управления автомобильных дорог Якутии. По версии следствия, мужчина потребовал от содержащего дорогу предпринимателя выплачивать ему ежегодно один миллион рублей.