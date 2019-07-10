Названы самые популярные поисковые запросы по зарубежным странам у россиян

Чаще всего российские туристы, перед тем как отправиться в путешествие, ищут информацию в Сети о Турции.

Турция названа самым популярным зарубежным направлением по количеству поисковых запросов россиян за июнь 2019 года. Примерно 15% пользователей Сети, планирующих отправиться в зарубежное путешествие, искали информацию о турах в этой стране. Следом по списку идут Кипр, Франция, Абхазия, Таиланд и Тунис. Такие данные приводит сервис "Яндекс. Путешествия".

Эксперты отметили, что если составлять рейтинг по поисковым запросам россиян среди зарубежных городов, то Турция будет опять в лидерах. Первые шесть позиций такого списка занимают курорты именно этой страны — Кемер, Аланья, Сиде, Анталья, Белек и Мармарис.

Если брать список популярных зарубежных регионов, то более трети россиян искали в Сети информацию о путешествиях по странам Ближнего Востока и Северной Африки (Турция, Тунис, ОАЭ). На втором месте по количеству подобных запросов — Европа. На третьем месте — ближнее зарубежье. И примерно каждый десятый запрос — о Восточной и Южной Азии. Лишь около 5% российских туристов интересуются центральной и южной частями Африки, Америкой и Австралией.

Как отметили представители сервиса, есть и региональные различия в поисковых запросах. Например, жители Казани больше других регионов РФ интересуются путешествиями на Ближний Восток или в Северную Африку. В Омске четыре с половиной раза чаще спрашивают про поездки в Казахстан. А жителям Красноярска больше интересны путешествия во Вьетнам, Китай или Таиланд.