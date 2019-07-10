ФСИН и СПЧ предложили ввести новый вид наказания для иностранцев

В 2018 году почти 26 тысяч иностранцев и лиц без гражданства отбывали сроки в российских колониях.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по поручению президента РФ подготовили предложение по улучшению условий содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей. По мнению правозащитников и сотрудников ведомства, одной из таких мер может оказаться введение нового вида наказания для иностранцев, нарушивших российские законы, — принудительной высылки.

— Ввести принудительную высылку за пределы России в отношении иностранных граждан в качестве нового вида уголовного наказания, предусмотрев её применение как в качестве основного, так и дополнительного вида наказания, — говорится в предложении ФСИН.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, в 2018 году иностранцы и лица без гражданства составляли 5% среди отбывающих наказание в российских колониях. Это почти 26 тысяч человек.