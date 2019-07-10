Синоптики рассказали о погоде в Москве на сегодня: ожидаются грозы

Столбики термометров днём покажут от 18 до 20 градусов тепла в столице, от 16 до 21 градуса тепла — в области.

Небо над Москвой сегодня, 10 июля, время от времени будет затягивать облаками. В связи с этим жителям и гостям столицы следует быть готовым к кратковременным дождям.

Согласно прогнозу "Фобоса", в некоторых районах города есть вероятность грозы. Столбики термометров днём покажут от 18 до 20 градусов тепла в Москве, от 16 до 21 градуса тепла — в Подмосковье. В течение дня будет дуть порывистый ветер — 4−9 м/с. Атмосферное давление — 735 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, какой погоды следует ждать россиянам в августе.