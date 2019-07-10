СМИ назвали условия возобновления авиасообщения с Грузией

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией, если будет выполнен ряд условий. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в МИД РФ.

В Тбилиси должны нормализовать ситуацию, прекратить русофобские провокации, гарантировать безопасность россиянам, только после этого Москва готова будет говорить о возобновлении авиасообщения. Кроме того, "Коммерсант" утверждает, что после выполнения этих условий в России готовы подумать и о "возвращении к идее отмены визового режима для грузинских граждан".

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.