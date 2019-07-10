Беременных и инвалидов предложили запретить заключать под стражу

Исключение — подозреваемые и обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях либо при особо опасном рецидиве.

ФСИН России и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагают установить запрет на заключение под стражу беременных женщин и инвалидов I и II группы.

ФСИН и СПЧ также предложили не применять данную меру пресечения к подозреваемым и обвиняемым женщинам с детьми в возрасте до трёх лет и к тем, кто впервые привлекается к уголовной ответственности, но при определённых условиях.

— Исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений отдельных категорий, по которым уголовным законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее пяти лет, — цитирует предложение ФСИН ТАСС.

В службе уточнили, что смягчение меры наказания не будет распространяться на подозреваемых и обвиняемых в особо тяжких преступлениях, тяжких преступлениях либо при особо опасном рецидиве.

Ранее в правительстве одобрили концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Помимо прочего, там говорится, что инвалидов и беременных, приговорённых к обязательным работам за различные правонарушения, смогут освобождать от такой меры наказания.