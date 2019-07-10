В детских лагерях нашли более 28 тонн небезопасной еды

С начала лета владельцы оздоровительных учреждений были оштрафованы на 36 миллионов рублей.

Роспотребнадзор с начала лета провёл 20 тысяч проверок в детских лагерях и изъял из оздоровительных учреждений 28,5 тонны некачественной еды. Об этом на селекторном совещании рассказала руководитель службы Анна Попова.

— Отобрано и исследовано более 107 тысяч проб пищевых продуктов и готовых блюд. Снято с реализации более 28,5 тонны пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям, — уточнила она.

В ходе проверок было выявлено два нелегальных детских лагеря, которые не входят в региональные реестры и открылись без санитарно-эпидемиологических заключений. Их работа была приостановлена, материалы переданы правоохранителям. Аналогичные меры предприняты в отношении ещё двух лагерей, которые принимали детей, несмотря на отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения.

Всего с начала лета руководители детских лагерей в России были оштрафованы на общую сумму более 36 миллионов рублей, в суды передано 180 дел для привлечения к административной ответственности, приостановлена деятельность 11 организаций. Кроме того, по результатам проверок отстранено от работы около 600 человек, в том числе более 350 сотрудников пищеблоков.

Ранее сообщалось, что в детском лагере "Юный рыбак", недалеко от посёлка Преображение в Приморье, было госпитализировано сразу 67 детей с острой кишечной инфекцией. Учреждение временно закрыто.