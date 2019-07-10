Фура раздавила кроссовер на трассе в Крыму, погибли женщина и двое детей

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Женщина и двое детей погибли в ДТП с кроссовером Hyundai Tucson и грузовиком MAN на трассе "Таврида" в районе Феодосии. О крупной аварии сообщает "Вести. Севастополь".

<p>Фото © ГУ МЧС РФ по Республике Крым</p>

По предварительным данным, Hyundai выехал на встречную полосу прямо под несущийся грузовик. После столкновения от кроссовера мало что осталось, а три человека погибли на месте. Ещё один несовершеннолетний был госпитализирован.

<p>Фото © ГУ МЧС РФ по Республике Крым</p>

Из-за того что иномарка была сильно смята, спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать пострадавшего ребёнка.

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