Фура раздавила кроссовер на трассе в Крыму, погибли женщина и двое детей

Женщина и двое детей погибли в ДТП с кроссовером Hyundai Tucson и грузовиком MAN на трассе "Таврида" в районе Феодосии. О крупной аварии сообщает "Вести. Севастополь".

По предварительным данным, Hyundai выехал на встречную полосу прямо под несущийся грузовик. После столкновения от кроссовера мало что осталось, а три человека погибли на месте. Ещё один несовершеннолетний был госпитализирован.

Из-за того что иномарка была сильно смята, спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать пострадавшего ребёнка.