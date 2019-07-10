Жительница Читы угнала такси и доехала на нём домой, теперь ей грозит пять лет

Сейчас угонщице машины Honda Fit избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Жительница Читы угнала у таксиста автомобиль Honda Fit, когда тот зашёл в магазин. Угонщица доехала на нём до своего дома и оставила машину прямо возле подъезда.

— В ночное время водитель забрал клиентку и по пути заехал по своим делам в магазин, оставив женщину в машине. Вернувшись через некоторое время, своё транспортное средство он не обнаружил, — рассказали в региональном управлении МВД РФ.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту угона автомобиля. За свои действия женщина может получить срок до пяти лет лишения свободы. Сейчас в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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