Озвучены версии гибели российской гандболистки в Польше

После того как девушка прыгнула с пирса в озеро рядом с игровыми кортами, она уже не всплыла.

20-летняя участница сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королёва скончалась в Польше во время свидания, сообщает Mash. Как стало известно журналистам, девушка познакомилась с молодым человеком на банкете по случаю окончания турнира в Польше и пошла вместе с ним искупаться в озере, где и утонула.

Mash приводит слова специалистов российской сборной. Они рассказывают, что существует две основные версии гибели девушки. Это сердечный приступ или же асфиксия из-за резкого перепада температур, что может случиться даже с абсолютно здоровым человеком.

Польская полиция возбудила уголовное дело по статье о непреднамеренном убийстве и только на сегодня, 10 июля, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Оказалось, что девушку воспитывал дедушка, с родителями она связь не поддерживала. Он переживает, что ему не сообщают, когда тело Екатерины доставят на родину.