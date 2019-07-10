Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина после визита в УрФУ

Глава государства остановил автомобиль, чтобы поговорить с жителями города, уточнил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что после визита в Уральский федеральный университет накануне кортеж Владимира Путина остановился из-за девушки, которая якобы выбежала на дорогу. По словам представителя Кремля, журналисты перепутали два инцидента.

— Всё не совсем так. На встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, она пришла в себя. И отдельно президент остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле, — рассказал Песков РИА "Новости".

О первом инциденте Лайф накануне рассказывал. Президент более часа беседовал со студентами УрФУ. Одной из участниц встречи в какой-то момент стало плохо, и Путин попросил оперативно оказать ей помощь. Помогала ей в том числе вице-премьер Татьяна Голикова.

Как сообщал Лайф, также в ходе рабочей поездки в Екатеринбург президент РФ побывал на выставке "Иннопром", где ознакомился с уникальными разработками, созданными отечественными компаниями. В частности, Владимиру Путину продемонстрировали радиоуправляемый БелАЗ и российский умный дом.