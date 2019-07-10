В ООН сообщили о росте числа детей с ожирением

По данным международной организации, хуже всего ситуация с этим в Северной Африке и Западной Азии.

С каждым годом на планете всё больше людей всех возрастных групп оказываются подвержены проблемам со здоровьем из-за избыточной массы тела. Случаи ожирения нередки и у детей до пяти лет. Такие данные приводятся в докладе Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) о ходе выполнения Целей устойчивого развития до 2030 года.

— Распространённость проблемы избыточной массы тела ширится во всех возрастных группах. В 2018 году от избыточной массы тела страдало 40 млн детей в возрасте до пяти лет, т.е. 5,9% всех детей в возрасте до пяти лет в мире, — говорится в документе.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в Северной Африке и Западной Азии. Там излишний вес имеет 9,8% детей.

— Дети подвергаются более серьёзному риску раннего возникновения связанных с ожирением проблем медицинского и психологического характера. Избыточная масса тела часто сохраняется у них в подростковом и взрослом возрасте, в итоге приводя к проблемам со здоровьем, с которыми они вынуждены иметь дело всю жизнь, — констатировали составители доклада.

В то же самое время учёные бьют тревогу из-за обратной распространяющейся проблемы — недоедания. Они отмечают, что с 2014 года число голодающих только растёт. Самым проблемным континентом в этом плане является Африка. Одной из причин недоедания, как и в случае с ожирением, называется некачественная пища.

— В течение последних трёх лет процентная доля людей, страдающих от недоедания, практически не менялась, оставаясь на уровне чуть менее 11%, — информировали в ООН.

Как сообщал Лайф, ранее врачи рассказали о том, как есть всё, что хочется, и не полнеть, а также почему кофе ведёт к ожирению, а шаурма — нет.