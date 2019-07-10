Из квартиры безработной москвички украли часы на 3,2 млн

Согласно сообщениям полиции, вору даже потрудиться не пришлось — он попал в жильё без взлома.

В Пресненском районе Москвы в квартиру безработной забрался неизвестный и украл наручные часы на 3,2 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, к ним обратилась 38-летняя потерпевшая.

— В квартиру на улице Трёхгорный Вал, где она проживает, путём свободного доступа проник неизвестный, который похитил две пары наручных часов и скрылся, — рассказал представитель управления агентству "Москва".

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве четверо неизвестных на двух автомобилях напали на 36-летнего безработного и отобрали у него сумку с миллионом рублей.