У пожилого москвича в квартире нашли мини-склад пороха, оружия и патронов

Оружие находится на баллистической экспертизе, а мужчина — под подпиской о невыезде.

На юге столицы в квартире у 60-летнего мужчины полицейские вместе с сотрудниками ФСБ обнаружили оружие, патроны и почти килограмм пороха. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

Мужчина хранил дома 10 банок с бездымным порохом промышленного производства, общий вес которых превысил 900 граммов, ещё у него обнаружилось 20 граммов самодельной пороховой смеси.

— Отделением дознания ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", — сообщают правоохранители.

В прошлом месяце Лайф писал о жителе Подмосковья, который торговал переделанными автоматами Калашникова. Он превращал светошумовые автоматы в полноценное оружие.