Байден разбогател на $15 млн после ухода с поста вице-президента США

При этом около одного миллиона долларов его семья в 2017 году перечислила в благотворительные фонды.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заработал более 15 миллионов долларов после того, как в 2017 году покинул свой пост. Такие суммы дохода указаны в налоговой отчётности политика. Как сообщает газета The Wall Street Journal, Байден заработал эти деньги благодаря продаже книг, публичным выступлениям и преподаванию в Университете Пенсильвании.

Отмечается, что заработок политика в 2004–2016 годах был втрое меньше нынешних доходов. При этом около одного миллиона долларов семья Байденов в 2017 году перечислила в благотворительные фонды. Однако эта сумма сильно сократилась в 2018 году — пожертвования составили лишь 276 тысяч долларов.

Американские СМИ сейчас особо заинтересованы доходами Джо Байдена, так как он претендует на роль кандидата в президенты США от демократической партии. Выборы в стране пройдут 3 ноября 2020 года.

Ранее Лайф сообщал, что Байден предрёк исчезновение НАТО через пять лет.