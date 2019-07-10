Начальник полиции на Кубани отбирал у подчинённых премии

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

Начальник полиции в Курганинском районе Кубани стал фигурантом уголовного дела за систематическое присвоение премий подчинённых. Как сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, руководитель забрал у сотрудников в общей сложности 190 тысяч рублей.

По данным следствия, в ноябре 2018 года обвиняемый анонсировал выплаты премий по случаю празднования Дня сотрудника органов внутренних дел и потребовал передать ему часть этих денег. В том же месяце начальник отделения дознания, оперуполномоченный и другие подчинённые передали ему порядка 30 тысяч рублей.

— Кроме того, в ноябре-декабре 2018 года начальник полиции высказал требование начальнику отдела лицензионно-разрешительной работы ОМВД по Курганинскому району и другим сотрудникам, находящимся у него в подчинении, о передаче ему части перечисленных им премий, — сообщили в управлении.

В этот раз подчинённые передали начальнику порядка 160 тысяч рублей.

Руководитель отстранён от занимаемого поста. Ему предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Устанавливаются остальные обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области начальника УГИБДД УМВД России заподозрили в получении взятки в крупном размере.