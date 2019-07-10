Матвиенко рассказала, кому выгодно нагнетание антироссийской истерии в Грузии

Спикер верхней палаты парламента отметила, что массовые волнения в стране начались через несколько дней после визита в Тбилиси бывшего заместителя помощника министра обороны США Майкла Карпентера.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала Тбилиси не дать отнять общее прошлое России и Грузии. Она добавила, что нагнетание антироссийской истерии на руку "деструктивным антигрузинским элементам".

— Мы абсолютно уверены, что нагнетание антироссийской истерии в грузинском обществе на руку деструктивным и в этом смысле глубоко антигрузинским элементам, а также разного рода третьим силам, цель которых — не только на Кавказе — разделять и властвовать, — заявила она.

По словам спикера Совфеда, все волнения в стране начались после визита Майкла Карпентера, экс-заместителя помощника министра обороны США. У себя в "Твиттере" он написал, что "правительство Грузии не полностью осознаёт последствия политики открытых дверей с Россией". Матвиенко назвала это тщательно спланированной провокацией.

Она подчеркнула, что ситуация в Грузии остаётся драматичной и продолжает обостряться необоснованными обвинениями в адрес России. Она заявила, что никому непозволительно оболгать нашу общую многовековую историю, и напомнила, что именно русские и грузинские солдаты водружали красный флаг над Рейхстагом.

Ранее Матвиенко назвала условие восстановления диалога между Россией и Грузией.