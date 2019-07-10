Саакашвили назвал обвинение его в избиении пенсионерки бандитской пропагандой

Ранее СМИ сообщили, что политик ударил пожилую женщину во время потасовки у здания суда.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что сообщения о его драке с пожилой женщиной — это "бандитская пропаганда" со стороны мэра Одессы Геннадия Труханова.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в здании Малиновского районного суда в Одессе после рассмотрения дела Геннадия Труханова произошла потасовка с участием Саакашвили. Политик ударил пожилую женщину, её доставили в больницу с переломом руки.

По словам Саакашвили, женщина выбежала из здания суда вслед за ними и, выкрикивая "протрухановские лозунги", требовала, чтобы он убрался из Одессы.

— При этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными. Вот так примитивно работает бандитская пропаганда, — заявил политик в "Фейсбуке".

Геннадия Труханова обвиняли в завладении бюджетными средствами при покупке бывшего здания завода "Краян". Суд Одессы вынес ему и другим фигурантам дела оправдательный приговор. Саакашвили и его сторонники приехали для пикетирования здания суда, когда проходило слушание.