Саакашвили назвал обвинение его в избиении пенсионерки бандитской пропагандой

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Михаил Саакашвили. Фото © Flickr / European People's Party

Ранее СМИ сообщили, что политик ударил пожилую женщину во время потасовки у здания суда.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что сообщения о его драке с пожилой женщиной — это "бандитская пропаганда" со стороны мэра Одессы Геннадия Труханова.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в здании Малиновского районного суда в Одессе после рассмотрения дела Геннадия Труханова произошла потасовка с участием Саакашвили. Политик ударил пожилую женщину, её доставили в больницу с переломом руки.

По словам Саакашвили, женщина выбежала из здания суда вслед за ними и, выкрикивая "протрухановские лозунги", требовала, чтобы он убрался из Одессы.

При этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными. Вот так примитивно работает бандитская пропаганда, — заявил политик в "Фейсбуке".

Геннадия Труханова обвиняли в завладении бюджетными средствами при покупке бывшего здания завода "Краян". Суд Одессы вынес ему и другим фигурантам дела оправдательный приговор. Саакашвили и его сторонники приехали для пикетирования здания суда, когда проходило слушание.

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