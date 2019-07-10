Эрдоган пообещал задействовать С-400 в случае нападения на Турцию

Турецкий лидер в очередной раз подчеркнул, что его страна не откажется от покупки российских ЗРК.

Турция использует купленные у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф" где и когда это ей понадобится, в том числе для отражения нападения на страну. Об этом, возвращаясь после визита в Боснию и Герцеговину, на борту самолёта заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

— У нас есть право и возможность использовать С-400 там, где и когда нам это будет нужно. Мы задействуем эту систему, если на нас нападут. Вот почему мы сделали в неё такие инвестиции, — приводит слова турецкого лидера газета Yeni Safak.

Как сообщал Лайф, 1 июля президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что российские ЗРК будут поставлены Турции в течение десяти дней.

Напомним, США всячески препятствуют покупке Анкарой российских систем ПВО. Анкара участвует в программе по американским истребителям F-35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно.