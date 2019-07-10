Минюст предложил приоткрыть врачебную тайну наркоманов

Контролирующим органам предлагают разрешить получать информацию о прохождении осуждённым наркозависимым лечения и реабилитации.

Минюст разработал законопроект, согласно которому предлагается предоставить органам уголовно-исполнительной системы (УИС) доступ к информации о наркозависимых, составляющей врачебную тайну. Соответствующие поправки предлагается внести в закон об основах охраны здоровья граждан.

Сейчас суды имеют право обязать осуждённых наркозависимых пройти лечение и реабилитацию, но контролирующие органы не могут получать информацию о гражданах без согласия осуждённого или его родственников.

— Установить, что при осуществлении контроля за исполнением осуждённым обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию соответствующие сведения предоставляются органу УИС по его запросу без согласия осуждённого или его законного представителя, — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале нормативно-правовых актов.

Ранее доступ к данным, составляющим врачебную тайну, включая информацию о россиянах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией, попросило МВД России.