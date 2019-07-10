Раскрыты подробности концепции нового российского авианосца

По словам разработчиков, перспективный корабль предусматривает размещение на нём морских беспилотников.

Новый российский авианосец может быть не атомным и нести на своём борту морские беспилотники. Подробности концепции перспективного авианосца для нужд Военно-морского флота РФ в интервью РИА "Новости" раскрыл руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.

— Мы разработали концептуальную модель многоцелевого авианосца с газотурбинной установкой малого водоизмещения, порядка 40 тысяч тонн. Всего на борту могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше, — заявил разработчик.

По словам Филиппова, предположительно, на корабле разместят другую технологическую новинку отечественного ВПК — тяжёлый ударный беспилотник типа "Охотник", первый полёт которого запланирован на 2019 год. Для этих целей будет создана морская палубная версия беспилотного летательного аппарата. Однако также возможно размещение на авианосце и многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.

— Теоретически можно какое-то количество этих самолётов взять на борт при условии их "оморячивания", то есть облегчения веса, изменения некоторых элементов конструкции, — пояснил глава центра.

Общая стоимость данного проекта оценивается в 200 миллиардов рублей. При наличии финансирования авианосец может быть построен всего за пять лет — срок от момента подписания договора на строительство, включая техническое проектирование, до спуска на воду.

Напомним, на вооружении российского флота есть лишь один тяжёлый авианесущий крейсер — "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов". Как сообщал Лайф, крейсер в настоящее время находится на ремонте и модернизации, чтобы получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Ожидается, что все работы завершат в 2021 году.