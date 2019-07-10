Зеленский за день уволил более 70 глав районов

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 9 июля, снял с должности 71 главу районных государственных администраций. Соответствующие распоряжения размещены на официальном сайте главы государства.
Своих должностей лишились муниципальные чиновники в Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской и Львовской областях. Причиной увольнений во всех документах значится "завершение срока полномочий президента Украины" Петра Порошенко.
Как Лайф сообщал 11 июня, Зеленский уволил сразу 15 губернаторов. Он даже обещал "нокаутировать" старую систему власти, но пока справиться с высшим эшелоном ему не удаётся. Так, его требования уволить министра иностранных дел Павла Климкина и генпрокурора Юрия Луценко пока остаются невыполненными.
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