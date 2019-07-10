"Яжемать" говорила по телефону и выронила ребёнка из коляски в автобусе — видео

Сразу после ЧП жительница Красноярска попыталась во всём обвинить водителя автобуса, но камеры доказали, что он ни при чём.

Женщина, которая ехала в одном из маршрутных автобусов Красноярска с ребёнком в коляске, выходя из транспортного средства, решила одновременно ещё и поговорить по телефону. Когда она собиралась выкатывать коляску на нужной ей остановке, ребёнок просто выпал на асфальт. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Оказалось, что ребёнок не был пристёгнут в коляске. Случай был оформлен сотрудниками полиции, а в медучреждении женщина рассказала, что малыш выпал по вине водителя, потому что автобус якобы тронулся.

Женщина не учла, что в салоне установлена камера видеонаблюдения. Снятые ей кадры доказали, что водитель не виноват. Автобус стоял на месте.

В комментариях к новости тут же предложили направить горе-мамаше иск за клевету со стороны автотранспортной компании.