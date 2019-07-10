"Воронежский Отелло" зарезал соперника на глазах у жителей соседних домов

Злоумышленник наносил мужчине удары ножом и кричал: "К моей бабе больше не подходи!"

В Воронеже задержали 43-летнего мужчину, который зарезал соперника на глазах у десятков местных жителей. Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области и в региональном ГУ МВД России.

— Вечером 7 июля 2019 года неподалёку от дома № 3 по улице Комарова города Воронежа подозреваемый в ходе конфликта с потерпевшим на почве ревности нанёс ему множественные удары ножом в область туловища и скрылся с места происшествия, — рассказали в СК версию следствия.

По словам очевидцев, злоумышленник бил соперника ножом и кричал: "К моей бабе больше не подходи!" Несмотря на то что за происходящим наблюдали жители нескольких ближайших домов, никто не смог помочь жертве. Мужчина так сильно истёк кровью, что его просто не смогли довезти до больницы. Он умер в машине скорой.

После убийства злоумышленник прятался от правоохранителей на съёмной квартире в Ленинском районе Воронежа. Там его и задержали. В содеянном мужчина сознался и выдал полицейским орудие преступления — нож. Злоумышленник арестован. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

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