В Кремле считают преждевременным говорить об отмене запрета на полёты в Грузию

По мнению Дмитрия Пескова, о снятии ограничений можно будет говорить после того, как исчезнет угроза для находящихся в стране туристов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускает возобновление авиасообщения с Грузией, но считает, что сейчас об этом говорить преждевременно. Об этом представитель Кремля рассказал журналистам.

— Разумеется, нельзя исключать возобновление полётов. И мы надеемся, что рано или поздно это произойдёт. Но сейчас, с учётом сильной поляризации, причём с экстремистскими оттенками, грузинского общества и антироссийскими русофобскими проявлениями, существует объективная опасность нахождения в Грузии большого числа туристов, — пояснил он.

Песков назвал введение запрета вынужденной мерой. Москва будет постоянно мониторить ситуацию. Возможность возобновления полётов можно будет обсуждать только после появления первых признаков нормализации и исчезновения угрозы для туристов. Он добавил, что "пока об этом говорить преждевременно".

Авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено после начавшихся 20 июня в Тбилиси антироссийских акций. Из-за угрозы безопасности россиян президент РФ Владимир Путин соответствующим указом запретил полёты между странами с 8 июля. Как писал Лайф, 7 июля грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines выполнили последние рейсы в Россию.