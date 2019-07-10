Российскому космонавту травма чуть не сорвала полёт на МКС

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" ракетой-носителем "Союз-ФГ" планируется на 20 июля.

Травма, которую получил российский космонавт Александр Скворцов во время спортивных занятий, чуть не сорвала ему третий полёт на Международную космическую станцию. Но он выздоровел и готов покорять космическое пространство. Космонавт уже провёл первый осмотр своего корабля "Союз МС-13". Об этом рассказали на YouTube-канале Космического центра "Южный".

— Принимаем наш корабль, видим впервые его изнутри. Пока всем очень довольны. Всё работает штатно, всё хорошо, — сказал сам Скворцов.

Напомним, запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" с помощью ракеты-носителя "Союз-ФГ" запланирован на 20 июля с космодрома Байконур. На МКС полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Ранее Лука Пармитано поделился своими необычными ощущениями после тренировки в Подмосковье.