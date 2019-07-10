Кремль не ведёт переговоров с Украиной по освобождению удерживаемых лиц

По словам Дмитрия Пескова, российская сторона отправляла в Киев обращения и дипломатические ноты, однако внятного ответа так и не получила.

В Кремле никто в настоящее время не ведёт переговоров с украинскими властями об освобождении удерживаемых лиц. Лишь контактная группа работает по данной теме, однако пока что положительных результатов нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Нет, — сообщил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос журналистов о ходе переговоров с Киевом по вопросу освобождения украинских моряков и руководителя портала РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Как уточнил Дмитрий Песков, речь идёт о ситуации с удерживаемыми лицами в целом.

— Вообще, в целом ситуация с удерживаемыми лицами. Эта тема затрагивается на контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет, — заключил он.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в мае прошлого года. Ему были предъявлены обвинения в государственной измене, а позже — в незаконном обороте оружия. Вскоре он был арестован.