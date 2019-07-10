В Тбилиси бросили гранату в подъезд жилого дома, есть пострадавшие

Полицейские уже установили личность злоумышленника. Его мотивом могла стать месть.

Неизвестный кинул ручную гранату в подъезд жилого дома в военном городке в районе Варкетили на окраине Тбилиси. Как сообщили в МВД Грузии, в результате взрыва пострадали трое молодых людей.

Личность злоумышленника уже установлена, его разыскивают. По предварительной версии, его мотивом стала месть. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Попытка умышленного убийства".

Ранее сообщалось, что в украинском городе Ровно задержали мужчину с гранатой РГД-5.