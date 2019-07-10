В Великом Новгороде у пьющей матери отобрали избитого ребёнка

Она так и не навестила малыша в больнице. За ним начала ухаживать соседка по палате — 15-летняя девушка.

Соседи Анастасии С. из Великого Новгорода долгое время обивали пороги разных инстанций с просьбой обратить внимание на постоянный плач двухлетнего мальчика из квартиры женщины. К матери, которая, как выяснилось позже, продолжительное время с сожителем издевалась над сыном Денисом, несколько раз приходили полицейские. Изъять ребёнка из семьи удалось только после привлечения к делу регионального Следственного управления СК России.

Как стало известно Лайфу из источников в правоохранительных органах, Анастасия объясняла травмы у ребёнка полицейским тем, что маленький Дениска просто сам упал и ударился. В органах опеки отмечали, что на учёте данная семья не состоит, от соседей заявления не принимали.

Когда за проверку взялись следователи, оказалось, что Анастасия и её сожитель Николай регулярно выпивали в этой квартире, когда же ребёнок плакал, Николай просто бил его по лицу, брал за ухо и таскал по полу.

Ребёнка забрали и отвезли в областную детскую клиническую больницу Великого Новгорода. Там у Дениса нашли синяки на лице, разбитый нос и воспаление уха — оно стало большим, как у взрослого человека.

В больницу к ребёнку не пустили соседей. Они хотели передать игрушки и подгузники. Анастасии до ребёнка несколько дней нет дела. Она продолжает выпивать, так что ухаживать за малышом пришлось 15-летней девочке Алине, которая разделила с ним палату.

Неравнодушные соседи и активисты в соцсетях нашли тётю ребёнка, которая согласилась приехать в город и оформить опекунство над ребёнком. Сожитель Анастасии Николай заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего". Следственные действия над матерью продолжаются.

Несколько дней назад в больницу в Ингушетии попала семилетняя девочка, над которой издевалась её тётя. Она довела ребёнка до такого состояния, что у той нашли признаки некроза на руках.