Режиссёра эротического кино Тинто Брасса экстренно госпитализировали

Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Легенду мировой киноэротики, итальянского кинорежиссёра Тинто Брасса экстренно госпитализировали. По словам супруги 86-летнего кинематографиста актрисы Катерины Варци, она вызвала врачей, когда у режиссёра начался внезапный приступ лихорадки.

— Всё было хорошо до обеда, потом у него поднялась температура, в итоге мне пришлось вызвать скорую помощь, — передаёт газета Corriere della Sera слова Варци.

Сейчас Брасс находится в отделении интенсивной терапии, врачи оценивают его состояние как тяжёлое. В мае 2010 года он перенёс инсульт.

Тинто Брасс снял такие эротические фильмы, как "Калигула", "Нарушая запреты", "Салон Китти", "Миранда", "Подглядывающий" и другие.

Ранее Лайф сообщал, что Стиви Уандер приостановит гастроли из-за операции по пересадке почки.