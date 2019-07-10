На "Территории смыслов" провели экспертизу проектов конкурсантов

Участники форума внесли правки и получили основу для размышлений, а также совершенствования своих идей.

Руководитель направления по взаимодействию с партнёрами АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков разобрал вместе с участниками молодёжного форума "Территория смыслов" их идеи перед защитой командных проектов. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Конкурсанты представили свои проекты, направленные на улучшение имиджа России. Среди них — "Интеллект будущего" для людей с ограниченными возможностями и проект по развитию туризма с целью привлечения иностранных блогеров.

Проект "Интеллект будущего" призван помочь инвалидам в профориентации на рынке труда завтрашнего дня. В рамках программы будут представлены вебинары и заочное обучение.

Также была представлена идея интернет-платформы для студентов инженерных специальностей, в рамках которой предлагается собирать информацию о проблемах предприятий. Авторы считают, что дальнейший анализ данных позволит находить грамотные решения.

Антон Сериков помог конкурсантам оценить географию проекта, необходимые условия для их реализации и жизненный цикл. Некоторым участникам со схожими идеями он посоветовал объединиться. Конкурсанты сделали правки и получили основу для размышлений и совершенствования своих идей.

Напомним, что молодёжный форум "Территория смыслов" проходит в Московской области на озере Сенеж. За лето в нём примут участие экологи, политики, работники сферы IT, учителя и волонтёры со всей страны. Лайф вёл прямую трансляцию с открытия мероприятия.