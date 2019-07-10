Прокуратура признала незаконными штрафы за кормление голубей в Магадане

Причиной прокурорской проверки стало появление в городе вывесок с предупреждением о штрафах до пяти тысяч рублей.

Прокуратура Магаданской области провела проверку сообщений местных жителей о том, что власти Магадана ввели штрафы в городе за кормление голубей. Как сообщал Лайф, в разных районах города появились таблички с предупреждением, что санкция за это составляет от 2500 до 5000 рублей.

Как пояснили прокуроры, в российском законодательстве нет административной ответственности за кормление птиц, а это значит, что и штрафы незаконны.

— Главе муниципального образования "Город Магадан", мэру города Магадана указано о необходимости решения вопроса о демонтаже вывесок с объявлением о запрете кормления птиц, — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, с момента введения "запрета на кормление голубей" никто из местных жителей к ответственности не привлекался.

Как сообщал Лайф, мэр Магадана пригрозил горожанам штрафами за кормление голубей, так как, по его мнению, эти птицы портят памятники и высаженные к празднику цветы.