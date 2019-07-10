Мать Вышинского передала личное письмо Зеленскому

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Кирилл Вышинский. Фото © Zuma\TASS

Журналиста задержали на Украине в мае прошлого года. Ему грозит до 15 лет за решёткой по статье о госизмене.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому передали личное письмо от матери руководителя портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Что я в Киеве [делаю]? Привёз личное письмо мамы Кирилла Вышинского Ларисы Романовны президенту Украины Владимиру Зеленскому. Адресату передали, — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, журналиста Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года. Ему предъявили обвинения в государственной измене. Вышинскому может грозить до 15 лет тюрьмы. Сам он назвал дело давлением на свободу слова. В Кремле заявили о неприемлемости действий Киева против российских журналистов.

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